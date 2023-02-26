Путинцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1928

Сын: Путинцев Пётр

Мать ребёнка: Путинцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Анна

Мать ребёнка: Путинцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кибардина Капиталина

Мать ребёнка: Путинцева Мария

Смерть
Неизвестно
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