Куликов Борис Тимофеевич
Место рожденияВолгоград
Дата рождения01.12.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1934
Отец: Куликов Тимофей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1968
Сын: Куликов Алексей Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно