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Куликов Борис Тимофеевич

Место рождения

Волгоград

Дата рождения

01.12.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1934

Отец: Куликов Тимофей Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1968

Сын: Куликов Алексей Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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