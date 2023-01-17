Бибифатима Гиниятулловна
Место рождения
Дата рождения25.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1909 ст.
Муж: Хабибулла Загидуллин
Рождение ребёнка
21.08.1910 ст.
Отец ребёнка: Хабибулла Загидуллин
Рождение ребёнка
22.04.1913 ст.
Дочь: Рахима Хабибуллина
Отец ребёнка: Хабибулла Загидуллин
Рождение ребёнка
08.06.1916 ст.
Дочь: Хадия Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Загидуллин
Смерть
Неизвестно