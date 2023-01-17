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Бибифатима Гиниятулловна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.10.1909 ст.

Муж: Хабибулла Загидуллин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1910 ст.

Сын: Хамидулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хабибулла Загидуллин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1913 ст.

Дочь: Рахима Хабибуллина

Отец ребёнка: Хабибулла Загидуллин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1916 ст.

Дочь: Хадия Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Загидуллин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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