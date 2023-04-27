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Кожуховский Владимир Петрович
Кожуховский Владимир Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1956
Пол
Мужской
Отец
Кожуховский Пëтр Никандрович
1928 г.р.
Мать
Кожуховская Домна Михайловна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1956
Отец:
Кожуховский Пëтр Никандрович
Мать:
Кожуховская Домна Михайловна
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