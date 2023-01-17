Лосберга Грета Петерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосберга Грета Петерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Лиза

Отец ребёнка: Лосбергс Петерс

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лосбергс Петерс

Игате, Vidrižu pagasts, Limbažu novads
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Лосбергc Мартин

Отец ребёнка: Лосбергс Петерс

Игате, Vidrižu pagasts, Limbažu novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосбергс Петерс

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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