Лосберга Грета Петерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Лиза
Отец ребёнка: Лосбергс Петерс
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лосбергс Петерс
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Лосбергc Мартин
Отец ребёнка: Лосбергс Петерс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лосбергс Петерс
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно