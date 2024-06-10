Харламов Лаврентий Гаврилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Харламов Лаврентий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харламов Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1885

Дочь: Харламова Адрияна Лаврентьевича

Мать ребёнка: Харламова Мария Семеновна

Сабуровщино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Харламов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Харламова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Харламов Петр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Харламова Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно

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