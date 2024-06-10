Харламов Лаврентий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харламов Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1885
Дочь: Харламова Адрияна Лаврентьевича
Мать ребёнка: Харламова Мария Семеновна
Сабуровщино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Харламов Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Харламова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Харламов Петр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Харламова Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно