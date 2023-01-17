Щербинин Прокофий (Прокопий) Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Прокофий (Прокопий) Устинович

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Место рождения

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Щербинин Устин Алексеевич

Мать: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Щербинин Егор Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Щербинин Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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