Щербинин Прокофий (Прокопий) Устинович
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Щербинин Устин Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Щербинин Егор Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Щербинин Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно