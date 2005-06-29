Сливников Анатолий Михайлович
Место рожденияд. Никаново, Чагодощенский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения14.02.1950
Дата смерти29.06.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Никаново, Чагодощенский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1960 по 1973
Кисельня, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1973 по 1978
Место жительства
С 1978 по 1981
г. Кокшетау, Казахстан
Место жительства
С 1981 по 2005
Смерть
29.06.2005