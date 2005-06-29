Сливников Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливников Анатолий Михайлович

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Место рождения

д. Никаново, Чагодощенский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

14.02.1950

Дата смерти

29.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Никаново, Чагодощенский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1960 по 1973
Кисельня, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1973 по 1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1978 по 1981
г. Кокшетау, Казахстан
Место жительства
С 1981 по 2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.06.2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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