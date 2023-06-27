Поляков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Полякова (Удалова) Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Полякова Дина Ивановна
Мать ребёнка: Полякова (Удалова) Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно