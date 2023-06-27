Поляков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Полякова (Удалова) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Удалова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Полякова Дина Ивановна

Мать ребёнка: Полякова (Удалова) Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

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