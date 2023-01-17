Кожарина Пелагея Феодосиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1902
Дочь: Голубева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Кожарин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1904
Сын: Кожарин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кожарин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
07.12.1908
Дочь: Утусикова Августа Михайловна
Отец ребёнка: Кожарин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
27.10.1914
Сын: Кожарин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Кожарин Михаил Николаевич
В метрической книге записано (князь 27 октября) так в документе
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожарина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кожарин Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно