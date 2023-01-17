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Смирнова Просковья Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Смирнов Иван Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1920

Дочь: Гурьянова Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Смирнов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1924

Дочь: Семенова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1928

Сын: Смирнов Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1933

Дочь: Денисова Феоктиста Егоровна

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Георгий Александрович

Смерть
21.08.1946
Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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