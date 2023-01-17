Смирнова Просковья Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.08.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Смирнов Иван Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
20.01.1920
Дочь: Гурьянова Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
19.09.1924
Дочь: Семенова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
30.03.1928
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
28.12.1933
Дочь: Денисова Феоктиста Егоровна
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1946