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Шабуров Семен Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

05.04.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Шабуров Захар Макарович

Мать: Шабурова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
11.04.1790

Сын: Шабуров Иван Семенович

Мать ребёнка: Шабурова Ксения Ларионовна

Рождение ребёнка
19.11.1792

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Шабурова Ксения Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Семеновна

Мать ребёнка: Шабурова Ксения Ларионовна

Смерть
05.04.1808
Причина смерти: горячкою
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