Шабуров Семен Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти05.04.1808
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Шабуров Захар Макарович
Рождение ребёнка
11.04.1790
Мать ребёнка: Шабурова Ксения Ларионовна
Рождение ребёнка
19.11.1792
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Шабурова Ксения Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия Семеновна
Мать ребёнка: Шабурова Ксения Ларионовна
Смерть
05.04.1808
Причина смерти: горячкою