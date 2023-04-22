Дедовиков Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дедовиков Сафрон Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дедовиков Савелий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Грозы, Долговичская волость, Чериковский уезд
Смерть
Неизвестно