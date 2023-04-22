Дедовиков Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедовиков Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедовиков Сафрон Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедовиков Савелий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Грозы, Долговичская волость, Чериковский уезд
Смерть
Неизвестно
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