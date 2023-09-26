Юрьева Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Юрьев Андрей Игнатович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Юрьев Андрей Игнатович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Юрьев Андрей Игнатович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Юрьев Андрей Игнатович
Рождение ребёнка
04.07.1856
Отец ребёнка: Юрьев Андрей Игнатович
Работа или профессия
Неизвестно