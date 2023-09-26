Юрьева Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Юрьев Козьма Андреевич

Отец ребёнка: Юрьев Андрей Игнатович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Юрьев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Юрьев Андрей Игнатович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Юрьев Семён Андреевич

Отец ребёнка: Юрьев Андрей Игнатович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Юрьев Андрей Игнатович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.07.1856

Сын: Юрьев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Юрьев Андрей Игнатович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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