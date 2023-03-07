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Мезина Прасковья Иванова

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Надежда Алексеева

Отец ребёнка: Мезин Алексей Артемьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
25
Рождение ребёнка
04.01.1868

Дочь: Домникия Алексеева

Отец ребёнка: Мезин Алексей Артемьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезин Алексей Артемьев

Смерть
Неизвестно
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