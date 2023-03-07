Мезина Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Надежда Алексеева
Отец ребёнка: Мезин Алексей Артемьев
Место жительства
1858
25
Рождение ребёнка
04.01.1868
Дочь: Домникия Алексеева
Отец ребёнка: Мезин Алексей Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно