Марфа Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1802 ст.
Сын: Мирон Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женою его Марфой Игнатьевой родился сын. Ему же имя наречено Мирон. Крещен 12-го дня. Восприимники были деревни Трищелинка Деони... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1804
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женой его Марфою Игнатьевою родилась дочь. Ей же имя наречено Евдокия. Крещена 30-го дня. Восприимниками были Удельной вотчины... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1806
Дочь: Дарья Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женой его Марфою Игнатьевою родилась дочь. Ей же имя наречено Дария. Крещена 11-го дня. Восприимниками были Удельной вотчины д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванов
Смерть
Неизвестно