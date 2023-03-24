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Марфа Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1802 ст.

Сын: Мирон Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женою его Марфой Игнатьевой родился сын. Ему же имя наречено Мирон. Крещен 12-го дня. Восприимники были деревни Трищелинка Деони... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1804

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женой его Марфою Игнатьевою родилась дочь. Ей же имя наречено Евдокия. Крещена 30-го дня. Восприимниками были Удельной вотчины... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1806

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женой его Марфою Игнатьевою родилась дочь. Ей же имя наречено Дария. Крещена 11-го дня. Восприимниками были Удельной вотчины д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванов

Смерть
Неизвестно
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