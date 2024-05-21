Батков Алексей Никитич 22.03.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батков Алексей Никитич

Место рождения

Петроградский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.03.1916

Дата смерти

22.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1916

Отец: Батков Никита Егорович (Георгиевич)

Мать: Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна

Петроградский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батков Александр

Мать ребёнка: Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
10.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична

Первомайский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Батков Анатолий

Мать ребёнка: Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична

Смерть
22.09.1980
Первомайский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

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