Батков Алексей Никитич
Место рождения
Дата рождения22.03.1916
Дата смерти22.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батков Александр
Мать ребёнка: Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
10.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
1950
Сын: Батков Анатолий
Мать ребёнка: Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична
Смерть
22.09.1980