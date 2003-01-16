Авдонин Михаил Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдонин Михаил Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2003

Отец: Авдонин Игорь Валерьевич

Мать: Авдонина Светлана

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