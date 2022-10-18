Алкаш Валера Бухать
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорпиончик Лизочка Валерьевна
Мать ребёнка: Топчик Каречка анонимка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адекватный Бро Валерьевич
Мать ребёнка: Топчик Каречка анонимка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адекватный Виктор Валерьевич
Мать ребёнка: Топчик Каречка анонимка