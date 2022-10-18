Алкаш Валера Бухать — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алкаш Валера Бухать

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорпиончик Лизочка Валерьевна

Мать ребёнка: Топчик Каречка анонимка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адекватный Бро Валерьевич

Мать ребёнка: Топчик Каречка анонимка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адекватный Виктор Валерьевич

Мать ребёнка: Топчик Каречка анонимка

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