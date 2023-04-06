Пудиков Семен Васильев
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Василий Андреев
Мать: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пудиков Иван Семенов
Мать ребёнка: Пудикова Федора Ипполитова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Пудикова Федора Ипполитова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Пудикова Федора Ипполитова
Смерть
Неизвестно