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Пудиков Семен Васильев

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Место рождения

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Василий Андреев

Мать: Екатерина Иванова

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Пудиков Иван Семенов

Мать ребёнка: Пудикова Федора Ипполитова

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пудиков Степан Семенов

Мать ребёнка: Пудикова Федора Ипполитова

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пудиков Андрей Семенов

Мать ребёнка: Пудикова Федора Ипполитова

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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