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Долгий Иаков Минов

Место рождения

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

19.03.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1867 ст.

Отец: Долгий Мина Кириллов

Мать: Татьяна Игнатова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.

Дочь: Долгая Евгения Яковлева

Мать ребёнка: Долгая Варвара Григорьева

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
16.01.1898 ст.

Сын: Долгий Афонасий Яковлев

Мать ребёнка: Долгая Варвара Григорьева

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Варвара Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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