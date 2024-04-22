Долгий Иаков Минов
Место рождения
Дата рождения19.03.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1867 ст.
Отец: Долгий Мина Кириллов
Мать: Татьяна Игнатова
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Дочь: Долгая Евгения Яковлева
Мать ребёнка: Долгая Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
16.01.1898 ст.
Мать ребёнка: Долгая Варвара Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно