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(Зарубина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская

Дата рождения

18.02.1899

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1899

Отец: Зарубин Иван Степанович

Мать: Бардинова Мария Тимофеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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