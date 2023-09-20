Беляшов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляшов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляшова) Марина
Мать ребёнка: Беляшова (Филиппова) Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляшова) Татьяна
Мать ребёнка: Беляшова (Филиппова) Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляшова (Филиппова) Зоя
Упоминание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно