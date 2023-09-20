Беляшов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляшов Анатолий

Беляшов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляшов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляшова) Марина

Мать ребёнка: Беляшова (Филиппова) Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляшова) Татьяна

Мать ребёнка: Беляшова (Филиппова) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляшова (Филиппова) Зоя

Упоминание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.