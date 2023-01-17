Антонова Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Лидия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1940

Сын: Антонов Олег Федорович

Отец ребёнка: Антонов Федор Никитич

Родился в городе Цюрупинск (с 2016 года город Алёшки), Херсонская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Федоровна

Отец ребёнка: Антонов Федор Никитич

Родилась в городе Цюрупинск (с 2016 года город Алёшки), Херсонская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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