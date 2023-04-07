Сидоренкова (Смирнова) Ангелина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова (Смирнова) Ангелина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Смирнов Алексей Викентьевич

Мать: Смирнова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренков Сергей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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