Щепина Феклиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щепин Иван
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Щепин Михаил
Отец ребёнка: Щепин Иван
Восстановленное свидетельство о рождении: актовая запись №814В от 20 июля 1937 года. Код. 4300013. (понадобится, если будет нужно сделать официальную справку).
Смерть
Неизвестно