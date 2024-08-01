Щепина Феклиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩепина Феклиния

Щепина Феклиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепин Иван

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Щепин Михаил

Отец ребёнка: Щепин Иван

Восстановленное свидетельство о рождении: актовая запись №814В от 20 июля 1937 года. Код. 4300013. (понадобится, если будет нужно сделать официальную справку).
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.