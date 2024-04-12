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Буколаев Филипп Маркелович

Место рождения

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1875 ст.

Отец: Буколаев Маркел Андреевич

Мать: Буколаева Матрёна Ивановна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
24.10.1893

Жена: Буколаева Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кузнецова Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Дочь: Буколаева Мария Филипповна

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.

Сын: Букалов Илья Филиппович

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.02.1907

Дочь: Антипова Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.

Сын: Букалов Георгий Филиппович

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.

Дочь: Буколаева Анна Филипповна

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.02.1917 ст.

Сын: Буколаев Александр Филиппович

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буколаева Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буколаева Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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