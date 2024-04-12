Буколаев Филипп Маркелович
Место рождения
Дата рождения02.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1875 ст.
Бракосочетание
24.10.1893
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кузнецова Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Дочь: Буколаева Мария Филипповна
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.02.1907
Дочь: Антипова Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.
Сын: Букалов Георгий Филиппович
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.
Дочь: Буколаева Анна Филипповна
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.02.1917 ст.
Сын: Буколаев Александр Филиппович
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буколаева Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буколаева Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Буколаева Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно