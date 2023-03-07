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(Тронина) Марфа Иванова

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Место рождения

погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Тронин Иван (Иоанн) Вахромеев

Мать: Тронина Елена Емельянова

погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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