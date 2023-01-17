Калбесин (Петров) Василий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесин (Петров) Василий Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Мать: Калбесина (петрова) Марфа

Бракосочетание
22.10.1828

Жена: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Алексей Глазуновъ, Василий Мелникавъ, Лукианъ Романовъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
24.12.1829

Дочь: Меланья Васильева

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1831

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Петров (калбесин) Лаврентий Васильев

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1836

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1838

Сын: Калбесин (петров) Власий Васильев

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1839

Сын: Калбесин (петров) Николай Васильев

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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