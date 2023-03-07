Щербинин Яким
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Щербинин Федот
Мать: возможная Максимовна
Бракосочетание
23.01.1885
Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
МК с. Круглыжи 1885г. 237-226-88, л. 1376об.-1377 | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
24.12.1885
Сын: Щербинин Василий
Мать ребёнка: Щербинина Макрида Ивановна
крестный той же деревни солдат Понтелеймон Викулов Новоселов
Рождение ребёнка
30.07.1900
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Щербинина Макрида Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1903
Сын: Щербинин Прокопий Якимович
Мать ребёнка: Щербинина Макрида Ивановна
крестный: той же деревни крестьянин Аввакум Васильев Щербинин
Рождение ребёнка
14.12.1904
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Щербинина Макрида Ивановна
Той же деревни крестьянина Автонома Иустинова дочь девица Анна
Смерть
Неизвестно