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Щербинин Яким

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Место рождения

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Щербинин Федот

Мать: возможная Максимовна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Щербинина Макрида Ивановна

Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
МК с. Круглыжи 1885г. 237-226-88, л. 1376об.-1377 | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
24.12.1885

Сын: Щербинин Василий

Мать ребёнка: Щербинина Макрида Ивановна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный той же деревни солдат Понтелеймон Викулов Новоселов
Рождение ребёнка
30.07.1900

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Щербинина Макрида Ивановна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1903

Сын: Щербинин Прокопий Якимович

Мать ребёнка: Щербинина Макрида Ивановна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный: той же деревни крестьянин Аввакум Васильев Щербинин
Рождение ребёнка
14.12.1904

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Щербинина Макрида Ивановна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Той же деревни крестьянина Автонома Иустинова дочь девица Анна
Смерть
Неизвестно
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