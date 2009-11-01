Кузнецова Олимпиада Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Олимпиада Владимировна

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Место рождения

Россия, г Пермь

Дата рождения

26.11.1920

Дата смерти

?.11.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, г Пермь
Рождение ребёнка
22.12.1952

Дочь: Семенцова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Петрович

г. Самарканд, Узбекистан
Смерть
?.11.2009
Россия, Калужская область, г. Обнинск
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