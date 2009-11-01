Кузнецова Олимпиада Владимировна
Место рожденияРоссия, г Пермь
Дата рождения26.11.1920
Дата смерти?.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, г Пермь
Рождение ребёнка
22.12.1952
Дочь: Семенцова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Петрович
г. Самарканд, Узбекистан
Смерть
?.11.2009
Россия, Калужская область, г. Обнинск