Бусыгина (Курочкина) Галина Константиновна
женский, родилась 12.04.1949
ОтецКурочкин Константин ЯковлевичНеизвестно г.р.
МатьКурочкина (Двоеглазова) Анастасия Егоровна11.09.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусыгин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусыгин Николай Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно