Ненеску Владислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНенеску Владислав Николаевич

Ненеску Владислав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1981

Дочь: Ненеску Анастасия Владиславовна

Мать ребёнка: Ненеску Нина Викторовна

Рождение ребёнка
13.10.1982

Сын: Ненеску Михайл Владиславович

Мать ребёнка: Ненеску Нина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненеску Мария

Мать ребёнка: Ненеску Нина Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close