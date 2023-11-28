Ненеску Владислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1981
Дочь: Ненеску Анастасия Владиславовна
Мать ребёнка: Ненеску Нина Викторовна
Рождение ребёнка
13.10.1982
Сын: Ненеску Михайл Владиславович
Мать ребёнка: Ненеску Нина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненеску Мария
Мать ребёнка: Ненеску Нина Викторовна