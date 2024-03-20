Николаева Парасия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиОколо 1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Николаев Ефим Захаров
Рождение ребёнка
29.08.1909
Отец ребёнка: Николаев Ефим Захаров
дер. Флоровская, Вишневская волость, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1912
Отец ребёнка: Николаев Ефим Захаров
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Смерть
Около 1967
Косино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, Люберецкое кладбище