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Николаева Парасия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Около 1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Николаев Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Николаев Ефим Захаров

Рождение ребёнка
29.08.1909

Сын: Николаев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Николаев Ефим Захаров

дер. Флоровская, Вишневская волость, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1912

Сын: Николаев Петр Ефимович

Отец ребёнка: Николаев Ефим Захаров

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Смерть
Около 1967
Косино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, Люберецкое кладбище
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