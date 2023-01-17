Лысов Марк Иванович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1666 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1666 ст.
Отец: Лысов Иван Антипович
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.
Сын: Лысов Ульян Маркович
Мать ребёнка: - Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.
Дочь: Лысова Васса Марковна
Мать ребёнка: - Васса Яковлевна
Смерть
Неизвестно