Лысов Марк Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Марк Иванович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1666 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1696 г.р.
Вычислено 1698 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1666 ст.

Отец: Лысов Иван Антипович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.

Сын: Лысов Ульян Маркович

Мать ребёнка: - Васса Яковлевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.

Дочь: Лысова Васса Марковна

Мать ребёнка: - Васса Яковлевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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