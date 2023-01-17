Савва незаконнорожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савва незаконнорожденный

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Место рождения

Большая Докья, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Докья, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1864 ст.

Жена: Агафья Логинова

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручители: по жениху новокрещен из вотяков деревни Большой Докьи Карп Иванов и крестьянин Филипп Лукин Шишкин; по невесте деревни Жуэ-Можги новокрещен из вотяков Алексей Кодратов и села Вавожа кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно
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