Савва незаконнорожденный
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1864 ст.
Жена: Агафья Логинова
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручители: по жениху новокрещен из вотяков деревни Большой Докьи Карп Иванов и крестьянин Филипп Лукин Шишкин; по невесте деревни Жуэ-Можги новокрещен из вотяков Алексей Кодратов и села Вавожа кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно