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Унтила Георгий

Место рождения

Киштельница, Теленештский район

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Унтила Иоанн

Мать: Унтила (Донос) Мария

Киштельница, Теленештский район
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унтила Димитрий

Мать ребёнка: Унтилова (Киселица) Варвара

Бракосочетание
17.06.1877

Жена: Унтилова (Киселица) Варвара

Киштельница, Теленештский район
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1878

Дочь: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)

Мать ребёнка: Унтилова (Киселица) Варвара

Киштельница, Теленештский район
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Олимпиада

Мать ребёнка: Унтилова (Киселица) Варвара

Смерть
Неизвестно

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