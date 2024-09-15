Унтила Георгий
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Унтила Иоанн
Мать: Унтила (Донос) Мария
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унтила Димитрий
Мать ребёнка: Унтилова (Киселица) Варвара
Бракосочетание
17.06.1877
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1878
Дочь: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)
Мать ребёнка: Унтилова (Киселица) Варвара
Киштельница, Оргеевский уезд
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Олимпиада
Мать ребёнка: Унтилова (Киселица) Варвара
Смерть
Неизвестно