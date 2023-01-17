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Богуш Жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1864 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1882

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Богуш Кузьма

Рождение ребёнка
После 1882

Сын: Богуш Мотя

Отец ребёнка: Богуш Кузьма

Рождение ребёнка
После 1882

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Богуш Кузьма

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Скрибила Акулина Кузьминична

Отец ребёнка: Богуш Кузьма

Рождение ребёнка
После 1882

Сын: Богуш Федосей Кузьмич

Отец ребёнка: Богуш Кузьма

Рождение ребёнка
После 1882

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Богуш Кузьма

Рождение ребёнка
1907

Сын: Богуш Роман Кузьмич

Отец ребёнка: Богуш Кузьма

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богуш Кузьма

Смерть
Неизвестно
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