Богуш Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1882
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Богуш Кузьма
Рождение ребёнка
После 1882
Сын: Богуш Мотя
Отец ребёнка: Богуш Кузьма
Рождение ребёнка
После 1882
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Богуш Кузьма
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Скрибила Акулина Кузьминична
Отец ребёнка: Богуш Кузьма
Рождение ребёнка
После 1882
Отец ребёнка: Богуш Кузьма
Рождение ребёнка
После 1882
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Богуш Кузьма
Рождение ребёнка
1907
Сын: Богуш Роман Кузьмич
Отец ребёнка: Богуш Кузьма
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богуш Кузьма
Смерть
Неизвестно