Сакалкина Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакалкина Софья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.2019

Пол

Женский

Отец

1994 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.2019

Отец: Сакалкин Михаил Александрович

Мать: не указана

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