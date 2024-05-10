Липин Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Липин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Ричард Михайлович

Мать ребёнка: Липина (Крючкова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Липина (Крючкова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Липина (Крючкова) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липина (Крючкова) Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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