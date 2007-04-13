Рублев Николай Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРублев Николай Аврамович

Рублев Николай Аврамович

avatar

Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

10.01.1931

Дата смерти

13.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
?.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублева Лидия Павловна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
?.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублева Лидия Павловна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублева Лидия Павловна

Смерть
13.04.2007
Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close