Рублев Николай Аврамович
Место рождения
Дата рождения10.01.1931
Дата смерти13.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублева Лидия Павловна
Рождение ребёнка
?.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублева Лидия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублева Лидия Павловна
Смерть
13.04.2007