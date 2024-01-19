Дубровин Василий Павлович
Место рождениякурганская область мокроусовский район село лапушки
Дата рождения13.01.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1931
Отец: Дубровин Павел Егорович
Мать: Дубровина Анна Петровна
курганская область мокроусовский район село лапушки
Рождение ребёнка
14.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1958
Дочь: Суходольская Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Дубровина Любовь Васильевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровина Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно