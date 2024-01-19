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Дубровин Василий Павлович

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Место рождения

курганская область мокроусовский район село лапушки

Дата рождения

13.01.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1931

Отец: Дубровин Павел Егорович

Мать: Дубровина Анна Петровна

курганская область мокроусовский район село лапушки
Рождение ребёнка
14.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1958

Дочь: Суходольская Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Дубровина Любовь Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровина Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно
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