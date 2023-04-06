Этингоф (Лапкина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Этингоф (Лапкина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1967

Отец: Лапкин Александр Петрович

Мать: Лапкина Надежда Евсеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.02.1996

Дочь: Этингоф Софья Ильинична

Отец ребёнка: Этингоф Илья Михайлович

Рождение ребёнка
?.08.2004

Дочь: Этингоф Мария Ильинична

Отец ребёнка: Этингоф Илья Михайлович

Рождение ребёнка
?.02.2007

Сын: Этингоф Андрей Ильич

Отец ребёнка: Этингоф Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Этингоф Илья Михайлович

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