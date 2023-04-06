Этингоф (Лапкина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения?.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1967
Рождение ребёнка
?.02.1996
Дочь: Этингоф Софья Ильинична
Отец ребёнка: Этингоф Илья Михайлович
Рождение ребёнка
?.08.2004
Дочь: Этингоф Мария Ильинична
Отец ребёнка: Этингоф Илья Михайлович
Рождение ребёнка
?.02.2007
Сын: Этингоф Андрей Ильич
Отец ребёнка: Этингоф Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно