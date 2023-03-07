Торхов Иов Козьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Торхов Козьма Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Параскева Иовлева
Мать ребёнка: Торхова Сиклитикия Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Марина Иовлева
Мать ребёнка: Торхова Сиклитикия Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Торхов Назар Иовлев
Мать ребёнка: Торхова Сиклитикия Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812