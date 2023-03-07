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Торхов Иов Козьмин

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Торхов Козьма Анисимов

Мать: Торхова Параскева Ипатова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Параскева Иовлева

Мать ребёнка: Торхова Сиклитикия Феодорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Марина Иовлева

Мать ребёнка: Торхова Сиклитикия Феодорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Торхов Назар Иовлев

Мать ребёнка: Торхова Сиклитикия Феодорова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Сиклитикия Феодорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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