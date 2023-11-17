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Муреев Александр Леонидович
Муреев Александр Леонидович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.1952
Пол
Мужской
Отец
Муреев Леонид Григорьевич
1927 г.р.
Мать
Мандрусова Нина Николаевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1952
Отец:
Муреев Леонид Григорьевич
Мать:
Мандрусова Нина Николаевна
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