Лимонтов Филипп Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимонтов Филипп Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1939

Дочь: Новикова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Лимонтова Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонтова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимонтова Лидия Филипповна

Мать ребёнка: Лимонтова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лимонтов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Лимонтова Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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