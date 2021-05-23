Лимонтов Филипп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1939
Дочь: Новикова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Лимонтова Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимонтова Лидия Филипповна
Мать ребёнка: Лимонтова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лимонтов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Лимонтова Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно