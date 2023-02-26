Рафик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1766 г.р.

Жена

1786 г.р.

Дети

1809 г.р.
1814 г.р.
1815 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Тюмай

Мать: Шарбя

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марьям

Мать ребёнка: Бидай

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Амай

Мать ребёнка: Бидай

Рождение ребёнка
1815

Сын: Юнис

Мать ребёнка: Бидай

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бидай

Смерть
Неизвестно
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