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Рафик
Рафик
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тюмай
1745 г.р.
Мать
Шарбя
1766 г.р.
Жена
Бидай
1786 г.р.
Дети
Марьям
1809 г.р.
Амай
1814 г.р.
Юнис
1815 г.р.
Добавил:
ИБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Тюмай
Мать:
Шарбя
Рождение ребёнка
1809
Дочь:
Марьям
Мать ребёнка:
Бидай
Рождение ребёнка
1814
Дочь:
Амай
Мать ребёнка:
Бидай
Рождение ребёнка
1815
Сын:
Юнис
Мать ребёнка:
Бидай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Бидай
Смерть
Неизвестно
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