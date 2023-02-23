Вдовин Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовин Евгений Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовин Владимир Анатольевич

Мать: Вдовина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.2011

Сын: Вдовин Тимофей Евгеньевич

Мать ребёнка: Вдовина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Евгеньевна

Мать ребёнка: Вдовина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовин Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: Вдовина Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Татьяна Владимировна

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