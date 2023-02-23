Вдовин Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.2011
Сын: Вдовин Тимофей Евгеньевич
Мать ребёнка: Вдовина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Евгеньевна
Мать ребёнка: Вдовина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вдовина Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно