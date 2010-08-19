Плотников Петр Тихонович
Место рожденияг. Путивль Путивльского уезда Курской губернии
Дата рождения07.12.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1905
Отец: Плотников Тихон Фиоктистович
Мать: Агрипина Петровна
г. Путивль Путивльского уезда Курской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1931
Мать ребёнка: Плотникова Анастасия Васильевна
город Путивль Сумской области
Рождение ребёнка
21.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно