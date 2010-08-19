Плотников Петр Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Петр Тихонович

Плотников Петр Тихонович

avatar

Место рождения

г. Путивль Путивльского уезда Курской губернии

Дата рождения

07.12.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1905

Отец: Плотников Тихон Фиоктистович

Мать: Агрипина Петровна

г. Путивль Путивльского уезда Курской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1931

Сын: Плотников Петр Петрович

Мать ребёнка: Плотникова Анастасия Васильевна

город Путивль Сумской области
Рождение ребёнка
21.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close