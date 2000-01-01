Аленин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленин Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1929

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1952

Сын: Аленин Александр Борисович

Мать ребёнка: Аленина Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
22.07.1958

Дочь: Поленова Галина Борисовна

Мать ребёнка: Аленина Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
01.05.1961

Дочь: Ганичева Вера Борисовна

Мать ребёнка: Аленина Валентина Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
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