Аленин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1952
Сын: Аленин Александр Борисович
Мать ребёнка: Аленина Валентина Ефимовна
Рождение ребёнка
22.07.1958
Дочь: Поленова Галина Борисовна
Мать ребёнка: Аленина Валентина Ефимовна
Рождение ребёнка
01.05.1961
Дочь: Ганичева Вера Борисовна
Мать ребёнка: Аленина Валентина Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно